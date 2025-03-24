План премьер-министра Великобритании Кира Стармера о размещении в Украине миротворческого контингента столкнулся с критикой со стороны высшего военного руководства страны. Как сообщили источники The Telegraph, в армии считают заявления главы правительства «политическим театром», не имеющим под собой военной основы.

«Стармер забежал вперед с разговорами о войсках на земле, не понимая, о чем говорит, — заявил один из собеседников издания. — Сейчас мы слышим об этом меньше и больше о самолетах и кораблях, потому что это проще и не требует размещения в Украине».

По словам другого источника, главная проблема обсуждений «коалиции желающих» — отсутствие понимания миссии.

«Что смогут сделать 10 тыс. миротворцев, находясь более чем в 400 км от линии фронта? Они не смогут даже защитить себя», — отметил он, напомнив о 700-тысячной российской армии в регионе.

Также остаются неясными вопросы о командовании, логистике и продолжительности такой миссии.

«Это политика. Военной составляющей в этом нет», — считает источник.

24 марта в Лондоне пройдут переговоры начальника штаба обороны Великобритании адмирала Тони Радакина с французскими коллегами. На встрече обсудят возможные детали будущей миротворческой миссии.

«Процесс, который сейчас идет под руководством премьер-министра Стармера и президента Макрона, подготавливает Европу к следующему этапу. И хотя обсуждать детали рано, эта работа критически важна», — заявил Радакин.

Согласно плану Стармера и Макрона, на первом этапе предполагается 30-дневное перемирие и прекращение атак по энергетической инфраструктуре, а на втором — ввод европейских миротворцев в Украину. Премьер Великобритании ранее подчеркивал, что у Европы должен быть готовый план на случай заключения соглашения, а не реакция постфактум.

Москва неоднократно заявляла, что появление миротворцев НАТО и ЕС на территории Украины будет воспринято как эскалация. В Кремле подчеркивают, что подобные шаги лишь усугубят отношения между Россией и Западом.