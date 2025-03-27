ВОЙНА В ГАЗЕ
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Нетаньяху обещает оккупацию Газы
Израиль аннексирует всю территорию Газы, если палестинцы не выполнят условия Тель-Авива
Нетаньяху обещает оккупацию Газы
Нетаньяху пообещал оккупировать Газу / Reuters
27 марта 2025 г.

Биньямин Нетаньяху вновь повторил угрозу Израиля захватить всю территорию Газы, если ХАМАС не выполнит ультиматум и не освободит оставшихся израильских заложников. Это предупреждение прозвучало на фоне продолжающихся вторую неделю израильских ударов по Газе, в результате которых погибли более 800 человек.

Нетаньяху утверждает, что чем дольше ХАМАС отказывается освободить заложников, тем сильнее будет репрессия со стороны Израиля. Он упомянул о захвате территорий и других неуточненных мерах. 

Однако на деле именно Израиль отказался от мирных переговоров и перехода ко второму этапу перемирия, которое предполагало полное окончание войны. Тель-Авив предпочел возобновить агрессию и геноцид против палестинцев, чтобы удовлетворить ожидания ультраправых партнеров Нетаньяху.

Ранее глава Минобороны Израиля Исраэль Кац также заявил, что Тель-Авив намерен оккупировать Газу.

Пока нет признаков того, что Израиль смягчит свою наступательную операцию или откроет пункты пропуска для поступления необходимой помощи в Газу.

По данным Министерства здравоохранения сектора Газа, с момента возобновления вторжения 18 марта Израиль убил 830 палестинцев и ранил еще 1787 человек, большинство из которых — женщины и дети.

По данным ООН, около 124 000 палестинцев вновь были вынуждены покинуть свои дома после того, как Израиль возобновил атаки на Газу и вынес «постановления об эвакуации».

С октября 2023 года в результате жестокой израильской военной кампании в Газе было убито более 50 тыс. палестинцев, в основном женщин и детей, и более 113 тыс. человек получили ранения.

Рост числа погибших в Газе происходит на фоне затяжных и напряженных переговоров о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Посредники — США, Катар и Египет — не смогли добиться продления первого этапа трехэтапного соглашения, который истек 1 марта.

ХАМАС обвинил Израиль в преднамеренном срыве переговоров о перемирии, направленных на окончательное прекращение боевых действий.


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