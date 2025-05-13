ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Поддержит ли Ватикан Украину?
Президент Зеленский призвал нового папу Льва XIV посетить Киев, чтобы дать «‎надежду для всех верующих»‎
Поддержит ли Ватикан Украину?
Папа римский Лев XIV / Reuters
13 мая 2025 г.

С первых дней своего понтификата папа римский Лев XIV заявляет о себе как о новаторе и стороннике диалога. В понедельник он получил неожиданное приглашение: президент Украины Владимир Зеленский призвал его посетить страну, охваченную войной.

«Такой визит стал бы настоящей надеждой для всех верующих и всего народа», — написал Зеленский в Telegram, назвав телефонный разговор с папой «очень теплым и по-настоящему содержательным».

Это приглашение прозвучало сразу после первой большой речи папы Льва к журналистам в Ватикане — выступления, насыщенного призывами к миру, отказу от идеологических клише и языка ненависти. Понтифик также призвал к ответственному использованию искусственного интеллекта.

Пока неясно, изменит ли папа Лев внешнеполитический курс Ватикана. Но уже в своем первом воскресном обращении он призвал к «справедливому и устойчивому миру в Украине» и немедленному прекращению огня в Газе. Он также поприветствовал перемирие между Индией и Пакистаном и вспомнил окончание Второй мировой войны.

Папа призвал к освобождению всех заключенных журналистов и особо подчеркнул необходимость «бережного и осознанного» подхода к искусственному интеллекту.

Покойный папа Франциск отчетливо осуждал войну России и Украины, а также израильское вторжение в Газу, не боясь критиковать ни Москву, ни Тель-Авив. Новый папа пока решил обойтись без критики Израиля, ограничившись лишь общими призывами к миру.

«Нужно сказать «‎‎нет» войне слов и образов. Надо отвергнуть парадигму войны. Настало время говорить языком правды и любви», — подчеркнул понтифик.

Понтификат традиционно настаивает на нейтралитете и действует в рамках Латеранского договора, запрещающего вмешательство без запроса обеих сторон. Тем не менее, Рим активно участвовал в гуманитарных усилиях, включая возвращение украинских пленных и депортированных детей.

18 мая Лев XIV проведет свою интронизационную мессу, а 21 мая — первую папскую аудиенцию. Приедет ли он в Киев — вопрос открытый. Но само приглашение говорит о многом: Украина хочет видеть в новом папе не только моральный авторитет, но и союзника в борьбе за справедливый мир.


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