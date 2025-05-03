Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев не будет брать на себя ответственность за безопасность представителей иностранных государств, которые приедут в Москву на празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

Он подчеркнул, что Украина не может отвечать за события на территории России. По его словам, Москва сама способна «устроить провокации».

«Они обеспечивают вам безопасность, и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем. Потому что мы не знаем, что Россия будет делать в эти даты. Она может делать со своей стороны разные, скажем так, шаги: и поджоги, и подрывы, и так далее. А потом обвинять нас», — сказал Зеленский журналистам. Его цитирует «Интерфакс-Украина».

Президент поручил первому заместителю министра иностранных дел Украины Андрею Сибиге довести до международных партнеров, что Киев не советует им приезжать в Россию из соображений безопасности.

«А если вы это делаете — не спрашивайте нас. Это ваше личное решение», — добавил он.

Зеленский также заявил, что Украина не собирается помогать президенту России Владимиру Путину «выходить из изоляции». Он подчеркнул, что Киев не намерен обеспечивать безопасность «друзьям или партнерам Путина», которые приедут в Москву 9 мая.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал слова Зеленского «словесной провокацией». Он написал в телеграм-канале, что в случае настоящей провокации «никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая».

Несмотря на предупреждения Киева, участие в параде в Москве подтвердили лидеры 20 стран. Это вдвое больше, чем год назад.

В Москву приедут президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Кубы Мигель Диас-Канель, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, генсек Коммунистической партии Вьетнама То Лам и глава Буркина-Фасо капитан Ибраим Траоре.

Ожидается участие глав стран СНГ — Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

1 мая российский телеканал «Звезда сообщил, что на параде может присутствовать представитель США. По данным источника канала, в Москву может приехать глава Госдепартамента Марко Рубио.