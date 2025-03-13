ПОЛИТИКА
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Путин согласен не стрелять, но хочет устранения «первоначальных причин»
Президент России после встречи с Лукашенко впервые прокомментировал инициативу США о 30-дневном перемирии между Москвой и Киевом
Путин согласен не стрелять, но хочет устранения «первоначальных причин»
/ Public domain
13 марта 2025 г.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва поддерживает предложение США о прекращении боевых действий, но добавил, что перемирие должно привести к устранению «первоначальных причин» конфликта.

«Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса», — заявил Путин на пресс-конференции в Кремле после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

По его словам, исходя из ситуации на фронте, Киев больше всего нуждается в заключении перемирия, однако переговоры Украины и США выглядели как давление со стороны Вашингтона.

Путин отметил, что соглашение о перемирии должно учитывать сложившуюся ситуацию «на земле». При этом он отметил, что некоторые подразделения ВСУ все еще находятся на территории Курской области. «Что мы будем делать с этим участком вклинения в Курской области? Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, то все, кто там находится, будут выходить без боя?».

Тем не менее он упомянул успехи российских войск в вытеснении ВСУ из Курской области после их шестимесячной операции. «Там ситуация полностью под нашим контролем, и группировка, которая вторглась на нашу территорию, находится в изоляции», — сказал российский президент.

Путин также заявил о недоверии к прочности возможного перемирия. «Кто будет отдавать приказы на прекращение боевых действий? И какова цена этим приказам?».

Как сообщает газета «Коммерсант», вслед за встречей с Лукашенко российский президент проведет переговоры со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, который прибыл в четверг в Москву. Ожидается, что стороны обсудят инициативу США по перемирию в российско-украинской войне, на которую Киев уже дал согласие.

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