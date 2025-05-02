ПОЛИТИКА
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Трамп грозит покупателям иранской нефти
Дональд Трамп заявил, что любая страна или компания, покупающая нефть у Ирана, попадет под вторичные санкции и будет лишена доступа к американскому рынку
Трамп грозит покупателям иранской нефти
Дональд Трамп / Reuters
2 мая 2025 г.

Президент США Дональд Трамп заявил, что с этого момента ни одной стране или частному лицу, приобретающему нефть или нефтепродукты у Ирана, не будет разрешено вести бизнес с Соединенными Штатами. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Все закупки иранской нефти или продуктов нефтехимии должны быть немедленно прекращены! Любая страна или физическое лицо, которые приобретут любое количество нефти или продуктов нефтехимии у Ирана, будут немедленно подвергнуты вторичным санкциям. Им не будет разрешено вести бизнес с Соединенными Штатами Америки каким бы то ни было образом», — подчеркнул Трамп.

Как сообщает CNBC, комментарии Трампа адресованы в первую очередь Китаю, который, по данным аналитиков, ежедневно импортирует свыше одного миллиона баррелей иранской нефти. По мнению гендиректора Rapidan Energy Скотта Моделла, эти заявления не означают отказа США от переговоров с Ираном, но демонстрируют предпочтение Трампа к «дипломатии с позиции силы».

Тем временем стало известно, что США ввели новые санкции против шести компаний и шести физических лиц из Ирана и Китая.

Параллельно с этим министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди объявил об отсрочке запланированных на 3 мая в Риме переговоров между США и Ираном по ядерной программе.

«По логистическим причинам мы переносим встречу США и Ирана. Новые даты будут объявлены по взаимному согласию», — написал он в соцсети X.

По информации источников, близких к американской делегации, Вашингтон официально не подтверждал участие в четвертом раунде. Однако в Белом доме ожидают, что переговоры все же состоятся в ближайшее время.

Два предыдущих раунда состоялись в Маскате, столице Омана. Переговоры ведут министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Их цель — добиться ограничений по иранской ядерной программе в обмен на частичное снятие американских санкций.

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