Израильские силы нанесли серию ударов по сектору Газа, в результате которых за сутки погибли как минимум пять человек. Об этом сообщают медицинские источники в регионе.

На севере сектора Газа был атакован жилой дом. В результате погиб ребенок, еще несколько человек получили ранения.

В районе Абуль Аджин к востоку от Дейр-эль-Балаха израильский беспилотник ударил по скоплению гражданских. Погибли двое палестинцев.

Еще двое жителей погибли в Хан-Юнусе на юге Газы. Израильская авиация нанесла удар по жилому дому. Среди погибших — ребенок.

По предварительным данным, в результате атак, начавшихся утром в четверг, в разных районах сектора Газа погибли 25 палестинцев. Множество людей получили ранения.

Израиль возобновил интенсивные обстрелы 18 марта, после нарушения режима прекращения огня, который вступил в силу 19 января.

С момента возобновления атак число погибших достигло 1522 человек. Большинство из них — женщины, пожилые люди и дети. Пострадали 3834 человека.

С начала израильской кампании 7 октября 2023 года в секторе Газа погибли 50 886 палестинцев. Общее число раненых достигло 115 875.