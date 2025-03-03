Один человек погиб и несколько получили ранения после того, как автомобиль въехал в толпу людей в западногерманском городе Мангейм в понедельник, сообщает газета Mannheimer Morgen со ссылкой на полицию.

Водитель автомобиля задержан, но пока неясно, есть ли другие подозреваемые, добавил представитель полиции. Инцидент произошел в районе Парадеплатц, в центральной части города.

Полиция обратилась к жителям с просьбой воздержаться от поездок в центр города. По данным местных СМИ, черный внедорожник на высокой скорости въехал в группу людей, двигаясь от площади Парадеплатц в сторону знаменитой водонапорной башни города.

Происшествие случилось в то время, когда во многих городах Рейнской области Германии собирались толпы людей для участия в парадах, посвященных карнавальному сезону.

Это не первый подобный случай в Германии за последнее время. 13 февраля в Мюнхене 24-летний мужчина наехал на толпу людей во время митинга сотрудников городских служб на площади Штигльмайера. В результате пострадали 28 человек, в том числе дети.

Безопасность стала ключевой проблемой для Германии после серии насильственных нападений в последние недели, включая смертельные наезды автомобилей на толпу в Магдебурге в декабре и в Мюнхене в прошлом месяце, а также нападение с ножом в Мангейме в мае 2024 года.