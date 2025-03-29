ТУРЦИЯ
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Анкара осудила удары Израиля по Ливану
МИД Турции осудил авиаудары Израиля по Ливану, нарушившие соглашение о прекращении огня
Анкара осудила удары Израиля по Ливану
МИД Турции / AA
29 марта 2025 г.

Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением в связи с недавними действиями Израиля в Ливане.

Анкара решительно осудила авиаудары, нанесенные Израилем по Ливану в нарушение соглашения о прекращении огня, и вновь подтвердила свою поддержку ливанскому народу.

В заявлении подчеркивается, что эти атаки в очередной раз демонстрируют пренебрежение Израиля международным правом, а также его продолжающуюся роль источника угрозы для безопасности и стабильности в регионе.

МИД Турции призвал международное сообщество действовать сообща против усилий Израиля по созданию постоянной атмосферы конфликта на Ближнем Востоке.

28 марта израильские военные самолеты впервые с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном нанесли удары по Бейруту.

Израильская армия утверждает, что заранее предупредила жителей о неизбежном ударе и потребовала эвакуироваться. Власти Ливана закрыли школы и университеты в пострадавших районах. В панике люди покидали дома, а в городе слышалась беспорядочная стрельба.

Тель-Авив заявил, что нанес удар в ответ на атаки со стороны «‎Хезболлы»‎ по северным израильским городам. Министр обороны Израиля заявил: «Если наши северные города не будут в безопасности, Бейрут тоже не будет».

«Хезболла» отвергла обвинения Израиля в ракетных обстрелах его территории, заявив, что Тель-Авив ищет предлог для эскалации войны.

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