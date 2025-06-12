При поддержке Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA) в Казахстане реализуется новый проект по сохранению культурного наследия «По следам огузского наследия на Великой Туранской земле».

Цель инициативы — задокументировать и сохранить богатое историко-культурное наследие огузских тюрок.

Проект реализуется Каспийским государственным университетом технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова в городе Актау, административном центре Мангистауской области, расположенном на побережье Каспийского моря. Исследование охватывает старинные кладбища на полуострове Мангышлак, где находятся памятники эпохи огузов.

Координатор TİKA в Астане Фуат Эрдогмуш в интервью агентству «Анадолу» подчеркнул значимость проекта.

«Этот проект направлен на то, чтобы пролить свет на культурное наследие огузских тюрок», — сказал он.

По его словам, исследование представляет собой уникальное академическое начинание, осуществляемое совместно турецкими и казахстанскими специалистами. В ходе первой фазы проекта были проведены полевые работы, в рамках которых исследователи подробно изучили надгробия, которые ранее никогда не документировались.

«Эти надгробия являются осязаемыми свидетельствами общей тюркской истории. Их уязвимость была связана с тем, что ранее они не были задокументированы. Этот проект — важный шаг в деле защиты культурной памяти», — отметил Эрдогмуш.

На следующем этапе проекта планируется выпуск документального фильма и фотоальбома, отражающих собранные материалы. Эти издания будут служить ценным ресурсом как для научных кругов, так и для широкой общественности.

Проект призван укрепить культурную связь между поколениями и подчеркнуть общее историческое наследие тюркского мира.