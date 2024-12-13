Избранный президент США Дональд Трамп разрабатывает стратегии, чтобы помешать Ирану создать ядерное оружие, включая возможные превентивные удары. Об этом 13 декабря сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, команда Трампа активно обсуждает так называемую стратегию «максимального давления 2.0» на Иран. Рассматриваются два основных сценария:

Усиление военного давления. США могут отправить на Ближний Восток дополнительные войска, авиацию и корабли. Этот план также предполагает продажу Израилю высокоточного оружия, включая бомбы для уничтожения бункеров, чтобы усилить его наступательные возможности и вывести из строя иранские ядерные объекты.

Жесткие финансовые санкции. США угрожают применением военной силы в сочетании с экономическими мерами, направленными на подрыв иранской экономики. Это может вынудить Иран к дипломатическому урегулированию.

The Wall Street Journal отмечает, что Трамп ищет способы предотвратить разрастание конфликта в широкомасштабную войну, включая участие вооруженных сил США. Однако удары по ядерным объектам Ирана могут привести к прямому столкновению между странами.

Дискуссии вокруг этих сценариев находятся на ранних стадиях, но собеседники издания подчеркнули, что обсуждение стало более активным в последние недели.

В интервью журналу Time, опубликованном 12 декабря, Трамп заявил, что США могут пойти на войну с Ираном, намекнув на нестабильность в отношениях между странами.

«Все может случиться. Это очень нестабильная ситуация», — сказал он.

Официальный Тегеран ранее отрицал разработку ядерного оружия, а представительство Ирана в ООН пока не прокомментировало информацию. Однако Иран неоднократно предупреждал, что любые удары по его территории получат жесткий ответ.