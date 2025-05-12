Цены на нефть начали понедельник с роста после того, как США и Китай сообщили о прогрессе в переговорах, прошедших в выходные. Это улучшило настроение на мировых рынках.

По состоянию на утро понедельника фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 1,28% и достигли $64,73 за баррель. Цена на североамериканскую нефть WTI выросла на 1,39% — до $61,87 за баррель.

На прошлой неделе оба эталонных сорта подорожали более чем на 4%. Рост котировок тогда поддержала новость о торговой сделке между США и Великобританией.

В воскресенье США и Китай завершили переговоры по пошлинам в Швейцарии. Вашингтон заявил о приближении к соглашению, которое поможет сократить торговый дефицит. Пекин сообщил о достижении важного консенсуса.

Аналитик Fujitomi Securities Тоситака Тадзава сообщил агентству Reuters, что оптимизм по поводу конструктивных переговоров улучшил настроение инвесторов. Однако, по его словам, рост котировок ограничен нехваткой конкретики и планами ОПЕК увеличить добычу.

ОПЕК+ в начале мая объявила о новом увеличении объемов производства в июне. Источники Reuters сообщили, что альянс ускорит наращивание добычи и может вернуться к уровню поставок в 2,2 млн баррелей в сутки к ноябрю.

При этом, по данным нефтесервисной компании Baker Hughes, количество нефтяных и газовых буровых установок в США снижается третью неделю подряд. Их число достигло минимума с января.