Президент Украины Владимир Зеленский заявил о массовом участии северокорейских военных в российском наступлении. По его словам, эти солдаты задействованы в атаках на украинские силы, удерживающие захваченные районы Курской области РФ.

«У нас есть предварительная информация, что Россия начала использовать значительное количество северокорейских солдат для своих штурмов», — сообщил Зеленский в вечернем обращении в субботу.

Украинская сторона оценивает численность северокорейских военных в регионе примерно в 11 тыс. человек.

Представитель Совета национальной безопасности Украины Андрей Коваленко ранее заявлял, что северокорейцы уже понесли потери. По его словам, их задача заключается в «массовых атаках, чтобы захватить определенные позиции».

Кремль не подтвердил и не опроверг информацию о привлечении северокорейских войск. О первых признаках их присутствия в Курской области Киев сообщил еще в октябре.

Участие северокорейских военных подчеркивает усиливающееся военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна. В июне страны подписали оборонительный договор, а с тех пор Северная Корея поставила России более 100 баллистических ракет и миллионы артиллерийских снарядов.