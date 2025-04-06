ПОЛИТИКА
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Иран приготовился воевать?
В Иране войска были приведены в повышенную боевую готовность на фоне отказа от прямых переговоров с США
Иран приготовился воевать?
/ Reuters
6 апреля 2025 г.

На фоне эскалации напряженности в регионе и угроз со стороны США, Иран привел свои вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности. Об этом сообщил высокопоставленный иранский чиновник агентству Reuters. Решение, по его словам, было принято верховным лидером аятоллой Али Хаменеи и связано с риском военного удара по стране.

Власти Ирана официально предупредили соседние страны — Ирак, Кувейт, ОАЭ, Катар, Турцию и Бахрейн — что любые действия, направленные на поддержку возможной американской атаки, включая предоставление территорий или воздушного пространства для операций, будут расценены как акт вражды. «Такое участие будет иметь тяжелые последствия», — подчеркнул источник.

Хотя президент США Дональд Трамп настаивает на прямых переговорах по ядерной программе, Иран отверг эту возможность. Вместо этого Тегеран выразил готовность к косвенным переговорам при посредничестве Омана, который исторически выступает каналом связи между двумя странами. По словам иранского чиновника, такие переговоры «могут начаться в ближайшее время, если с американской стороны будет подан сигнал готовности».

Иран считает, что у сторон есть не более двух месяцев для достижения договоренности. В противном случае, как отмечает источник, есть риск, что Израиль предпримет превентивные удары по ядерной инфраструктуре. Тем временем МАГАТЭ предупреждает, что Иран ускоряет обогащение урана до 60% — уровня, близкого к оружейному.

Тегеран подчеркивает, что его ядерная программа имеет исключительно мирный характер, но одновременно заявляет: ракеты и оборонные технологии в рамках переговоров обсуждаться не будут.

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