В пятницу 16 мая в Стамбуле пройдут встречи с участием министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, госсекретаря США Марко Рубио, главы Минобороны Украины Рустема Умерова и советника президента РФ Владимира Мединского, передает агентство «Анадолу» со ссылкой на источники в МИД Турции.

Вечером в четверг, как сообщается, министр Фидан провел встречу с российской делегацией в стамбульском дворце Долмабахче, где намечены мирные переговоры с Украиной. В состав российской стороны вошли помощник президента РФ и глава группы Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГРУ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин и ряд экспертов.

Украину на переговорах представляет делегация во главе с министром обороны Умеровым. По словам президента Владимира Зеленского, Киев решил участвовать в переговорах несмотря на «довольно низкий уровень» российской стороны — «из уважения» к Дональду Трампу и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Сам Зеленский уже отправился в Албанию — после встречи с турецким лидером в Анкаре, но украинская делегация останется в Стамбуле до пятницы.

Мединский, выступая перед прессой, заявил, что российская делегация имеет «полномочия для обсуждения всех ключевых тем», полученные от президента Владимира Путина. Он назвал целью переговоров «долговременный и устойчивый мир» и призвал к поиску точек соприкосновения.