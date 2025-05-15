ТУРЦИЯ
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Стамбульская встреча будет четырехсторонней
Делегации Турции, Украины, России и США встретятся в пятницу в Долмабахче
Стамбульская встреча будет четырехсторонней
/ Reuters
15 мая 2025 г.

В пятницу 16 мая в Стамбуле пройдут встречи с участием министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, госсекретаря США Марко Рубио, главы Минобороны Украины Рустема Умерова и советника президента РФ Владимира Мединского, передает агентство «Анадолу» со ссылкой на источники в МИД Турции.

Вечером в четверг, как сообщается, министр Фидан провел встречу с российской делегацией в стамбульском дворце Долмабахче, где намечены мирные переговоры с Украиной. В состав российской стороны вошли помощник президента РФ и глава группы Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГРУ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин и ряд экспертов.

Украину на переговорах представляет делегация во главе с министром обороны Умеровым. По словам президента Владимира Зеленского, Киев решил участвовать в переговорах несмотря на «довольно низкий уровень» российской стороны — «из уважения» к Дональду Трампу и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Сам Зеленский уже отправился в Албанию — после встречи с турецким лидером в Анкаре, но украинская делегация останется в Стамбуле до пятницы.

Мединский, выступая перед прессой, заявил, что российская делегация имеет «полномочия для обсуждения всех ключевых тем», полученные от президента Владимира Путина. Он назвал целью переговоров «долговременный и устойчивый мир» и призвал к поиску точек соприкосновения.

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