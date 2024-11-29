Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский лидер Владимир Путин использует заявления о новой ракетной системе «Орешник» для срыва усилий избранного президента США Дональда Трампа по прекращению войны. Об этом Зеленский сказал в своем вечернем обращении.

«Сегодня в Казахстане Путин снова рекламировал свои ракеты — готовность убивать и разрушать. К тысячам ракет, которые уже били по Украине, Путин, очевидно, хочет добавить еще тысячи. Ему окончание этой войны не нужно. К тому же Путин хочет не дать и другим закончить эту войну. Размахивать своим «Орешником» сейчас он может только для того, чтобы сорвать усилия президента Трампа, которые точно будут после инаугурации», — заявил Зеленский.

По мнению украинского президента, российская эскалация направлена на обострение ситуации, чтобы у Дональда Трампа не получилось завершить конфликт после вступления в должность.

«Именно поэтому путинская эскалация сейчас — это давление, чтобы потом заставить президента США идти на условия России», — подчеркнул Зеленский.

28 ноября Владимир Путин, выступая в Казахстане на заседании Совета ОДКБ, заявил, что при массированном применении ракет системы «Орешник» мощь удара будет сопоставима с применением ядерного оружия. Он также отметил, что ракета способна уничтожать даже высокозащищенные и глубоко расположенные объекты, превращая их в «пыль».