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Москва обвинила США в «грабеже»
МИД России назвал «грабежом» решение США выделить Киеву кредит за счет замороженных российских активов и пообещал ответные меры
Москва обвинила США в «грабеже»
МИД России / Reuters
12 декабря 2024 г.

Министерство иностранных дел России резко отреагировало на решение США выделить Украине кредит в размере 20 млрд долларов за счет замороженных российских активов. В заявлении на сайте ведомства этот шаг назван «банальным грабежом».

«В уголовном праве любого государства, претендующего называться цивилизованным, подобное деяние квалифицируется как кража, совершенная в составе преступного сообщества по предварительному сговору. Попросту говоря, «семерка» крадет чужие деньги, готовя почву для того, чтобы завладеть и потратить все удерживаемые на Западе российские суверенные резервы», — говорится в сообщении МИД.

Российские дипломаты считают, что такая инициатива не окажет значительной помощи Украине, но нанесет ущерб мировой финансовой системе, основанной на долларе. Ведомство утверждает, что США не смогут «остановить развитие России» или нанести «стратегическое поражение» Москве.

МИД также подчеркнул, что Россия обладает рычагами для ответа.

«Россия располагает достаточными возможностями и рычагами для ответного изъятия находящихся в ее юрисдикции западных активов, которые будут в этом случае использованы для наращивания промышленного потенциала и реализации инфраструктурных проектов в российских регионах», — заявили в ведомстве.

Министерство финансов США ранее сообщило, что 20 млрд долларов для Украины являются частью общего кредита в 50 млрд, согласованного странами G7. Эти средства должны быть возвращены за счет доходов от замороженных российских активов.

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