Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран остается приверженным дипломатии и еще более решительно настроен на достижение сбалансированного ядерного соглашения. Его слова опубликованы в социальной сети X.

По словам главы МИД, четвертый раунд переговоров с США, запланированный на 3 мая в Риме, перенесен по логистическим и техническим причинам.

«Совместно с нашими американскими и оманскими партнерами мы приняли решение перенести четвертый раунд переговоров», — написал он.

Аракчи подчеркнул, что позиция Тегерана остается неизменной. «Мы по-прежнему стремимся к дипломатическому решению. Более того, наша решимость достичь справедливого и сбалансированного соглашения стала только сильнее», — заявил министр.

В марте президент США Дональд Трамп направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи письмо с предложением о прямых переговорах. В документе также содержались угрозы. Иран направил ответ через Оман.

После этого 12 апреля прошли косвенные переговоры в Маскате, а 19 апреля — новая встреча в Риме, где Оман выступил посредником. Обе стороны заявили о достигнутом прогрессе.

Следующий раунд должен был пройти 3 мая в Риме, однако министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад аль-Бусаиди сообщил в X, что встреча откладывается по организационным причинам.

Накануне США объявили новый пакет санкций против Ирана в рамках кампании «максимального давления». Под ограничения попали семь компаний, участвовавших в торговле иранской нефтью.

Министр обороны США Пит Хегсет выступил с резким заявлением: «Мы видим, как вы поддерживаете хуситов. Мы знаем, что вы делаете. Вы знаете, на что способна армия США. Вас предупредили. Ответ последует в то время и в том месте, которые выберем мы».

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Бекаи в ответ обвинил Вашингтон в «противоречивых действиях и провокационной риторике».