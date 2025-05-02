ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Иран настаивает на дипломатии
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран настроен на справедливое ядерное соглашение, несмотря на перенос переговоров с США и новые санкции со стороны Вашингтона
Иран настаивает на дипломатии
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи / Reuters
2 мая 2025 г.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран остается приверженным дипломатии и еще более решительно настроен на достижение сбалансированного ядерного соглашения. Его слова опубликованы в социальной сети X.

По словам главы МИД, четвертый раунд переговоров с США, запланированный на 3 мая в Риме, перенесен по логистическим и техническим причинам.

«Совместно с нашими американскими и оманскими партнерами мы приняли решение перенести четвертый раунд переговоров», — написал он.

Аракчи подчеркнул, что позиция Тегерана остается неизменной. «Мы по-прежнему стремимся к дипломатическому решению. Более того, наша решимость достичь справедливого и сбалансированного соглашения стала только сильнее», — заявил министр.

В марте президент США Дональд Трамп направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи письмо с предложением о прямых переговорах. В документе также содержались угрозы. Иран направил ответ через Оман.

После этого 12 апреля прошли косвенные переговоры в Маскате, а 19 апреля — новая встреча в Риме, где Оман выступил посредником. Обе стороны заявили о достигнутом прогрессе.

Следующий раунд должен был пройти 3 мая в Риме, однако министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад аль-Бусаиди сообщил в X, что встреча откладывается по организационным причинам.

Накануне США объявили новый пакет санкций против Ирана в рамках кампании «максимального давления». Под ограничения попали семь компаний, участвовавших в торговле иранской нефтью.

Министр обороны США Пит Хегсет выступил с резким заявлением: «Мы видим, как вы поддерживаете хуситов. Мы знаем, что вы делаете. Вы знаете, на что способна армия США. Вас предупредили. Ответ последует в то время и в том месте, которые выберем мы».

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Бекаи в ответ обвинил Вашингтон в «противоречивых действиях и провокационной риторике».

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us