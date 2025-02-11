Турция и Туркменистан окончательно договорились о поставках туркменского природного газа. Соглашение между BOTAŞ и Türkmengaz предусматривает начало поставок с 1 марта 2025 года.

Основы договоренности были заложены на Анталийском дипломатическом форуме в марте 2024 года, когда президент Реджеп Тайип Эрдоган встретился с Гурбангулы Бердымухамедовым, председателем Халк Маслахаты Туркменистана. Тогда стороны подтвердили намерение сотрудничать в газовой сфере и расширить экспорт туркменского газа в Европу через Турцию.

В июле 2024 года министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар посетил Туркменистан, подчеркнув, что у стран есть политическая воля для запуска газового проекта. После этого началась активная работа над технической и юридической базой соглашения.

Соглашение между BOTAŞ и Türkmengaz знаменует новую эру в энергетическом партнерстве двух стран. Байрактар назвал его «историческим шагом», который обеспечит энергетическую безопасность Турции и региона.

«Мы долгие годы работали над этим соглашением. Теперь оно станет реальностью и укрепит стратегическое сотрудничество между Турцией и Туркменистаном», — заявил Байрактар.

Поставки туркменского газа через Турцию открывают новые перспективы для энергетического транзита в Европу. Этот проект усиливает роль Турции как энергетического хаба, а также укрепляет двусторонние отношения между Анкарой и Ашхабадом.