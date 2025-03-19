Президент США Дональд Трамп в интервью ведущей Fox News Лоре Ингрэм резко раскритиковал канадских чиновников и высказался о необходимости присоединения Канады к Соединенным Штатам.

«Я имею дело с каждой страной, прямо или косвенно. Одна из самых мерзких стран, с которой приходится иметь дело, это Канада», — заявил Трамп в эфире телеканала.

Американский лидер также добавил: «Канада была предназначена быть 51-м штатом, потому что мы субсидируем Канаду на 200 млрд долларов в год».

Эти заявления прозвучали на фоне обострения торговых отношений между странами. 4 марта администрация Трампа ввела 25%-ные пошлины на товары из Мексики и Канады. В ответ канадские власти объявили о введении аналогичных 25%-ных тарифов на американские товары стоимостью около 20,6 млрд долларов, пригрозив позже распространить такие же пошлины на американский импорт на сумму 86,28 млрд долларов, включая автомобили, грузовики, сталь и алюминий.

Ситуация обострилась 10 марта, когда власти канадской провинции Онтарио ввели 25%-ный тариф на электроэнергию, поставляемую в три штата США. Премьер-министр Онтарио Даг Форд заявил, что эта мера затронет 1,5 млн домов и предприятий в Мичигане, Миннесоте и Нью-Йорке и будет стоить американцам до 400 000 долларов в день. «Пока угроза тарифов не исчезнет навсегда, Онтарио не отступит», — подчеркнул он, пригрозив даже полным отключением электричества в случае эскалации.

В ответ Трамп объявил об увеличении тарифов на всю канадскую сталь и алюминий еще на 25 процентных пунктов — до 50%, а также пригрозил объявить национальное чрезвычайное положение в сфере электроэнергетики «в пределах угрожаемой зоны».

Позже официальный представитель Белого дома Куш Десай сообщил, что Трамп отказался от повышения пошлин до 50% после того, как Форд в разговоре с министром торговли США Говардом Лютником заявил об отмене тарифов на экспорт электроэнергии в США.

На момент обострения торговой войны Марк Карни, экономист и бывший глава Банка Англии, сменил Джастина Трюдо на посту премьер-министра Канады.