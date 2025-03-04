ПОЛИТИКА
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Трамп просит Путина помочь с Ираном
Россия согласилась выступить посредником между США и Ираном по вопросам ядерной программы и ближневосточной политики
Трамп просит Путина помочь с Ираном
Дональд Трамп и Владимир Путин / Reuters
4 марта 2025 г.

Россия согласилась сыграть роль посредника в переговорах между США и Ираном, которые касаются иранской ядерной программы и поддержки движений, враждебных Вашингтону. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники, «знакомые с ситуацией».

Как утверждает агентство, инициатором переговоров стал президент США Дональд Трамп, который лично обсудил этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным 12 февраля во время телефонного разговора. Позже тема поднималась на встрече глав внешнеполитических ведомств России и США в Саудовской Аравии. Официально эта информация не подтверждалась, а главными темами переговоров назывались война в Украине и двусторонние отношения Москвы и Вашингтона.

Bloomberg утверждает, что Путин согласился на посредническую роль, однако детали этой миссии пока неизвестны. В иранском МИД назвали подобные инициативы естественной практикой дипломатии, а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва готова содействовать диалогу, но решение остается за США и Ираном. Белый дом публикацию не комментировал.

Во время своего первого президентского срока Трамп вышел из ядерного соглашения с Ираном и санкционировал убийство генерала Касема Сулеймани, что привело к дальнейшему обострению отношений между Вашингтоном и Тегераном. Однако после переизбрания он заявил, что готов заключить с Ираном новое соглашение, если Тегеран возьмет на себя обязательство не разрабатывать ядерное оружие.

При этом США восстановили режим максимального давления на Иран, вводя новые санкции. В то же время Россия укрепляет связи с Тегераном, подписав договор о стратегическом партнерстве. В отличие от соглашения с КНДР, этот договор не содержит пункта о военном союзе.

Иран, в свою очередь, поставлял России беспилотники, использующиеся в войне с Украиной, а также, по некоторым данным, небольшое количество баллистических ракет.

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