ПОЛИТИКА
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Россия осталась без прорывов в переговорах с США
Участник переговоров с США в Эр-Рияде назвал встречу «не очень результативной». В Вашингтоне думают иначе
Россия осталась без прорывов в переговорах с США
/ Reuters
28 марта 2025 г.

Переговоры между делегациями США и РФ, прошедшие 24 марта в Эр-Рияде, были «не очень результативными». Об этом заявил участник встречи — сенатор Григорий Карасин — в интервью телеканалу «Россия-24».

По его словам, стороны сосредоточились на вопросах безопасности судоходства в Черном море, экспорта российской сельхозпродукции и подключении Россельхозбанка к системе SWIFT.

Карасин отметил, что ожидать прорывов от первой встречи было бы наивно, а к поднятым Москвой темам Вашингтон отнесся «спокойно». Тем не менее, беседу он назвал конструктивной и полезной.

Переговоры проходили более 12 часов в закрытом формате. По итогам встречи стороны договорились о разработке механизмов реализации временного запрета на удары по объектам энергетической инфраструктуры России и Украины.

Примечательно, что в Вашингтоне переговорный процесс оценили иначе — президент США Дональд Трамп по итогам «саудовских» встреч сообщил о «большом прогрессе», а непрямые переговоры между Киевом и Москвой идут «гладко».

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