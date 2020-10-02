Ученый совет Ереванского государственного университета (ЕГУ) принял решение лишить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили звания почетного доктора вуза из-за его позиции по поводу военных действий в Нагорном Карабахе и статуса региона, сообщает ТАСС.

«Ученый совет ЕГУ единогласно принял решение лишить Михаила Саакашвили почетного звания доктора вуза», - сообщил пресс-секретарь университета Геворг Эмин-Терян.

Ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили написал на своей странице в Facebook, что «Нагорный Карабах является суверенной территорией Республики Азербайджан, и ничто этого не изменит». «Моя позиция предельно ясна, она основана на принципе государственной целостности», - пояснил политик.

Также по словам бывшего главы грузинского государства, беженцы и насильственно перемещенные лица из Карабаха имеют право на возвращение в свои дома, и их права должны быть защищены. Михаил Саакашвили подчеркнул, что Тбилиси очень заинтересован, чтобы между грузинами, азербайджанцами и армянами были братские и дружественные отношения.

Будущие связи трех государств Южного Кавказа он видит такими же, как у трех государств Балтии. «Кавказ должен быть регионом мира и процветания. Только внешние силы заинтересованы разделить нас и доминировать», - написал политик.

Процесс лишения Саакашвили, ныне являющегося главой Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, инициировал министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян. Он лично обратился с такой просьбой в вуз. По мнению чиновника, позиция грузинского экс-президента направлена «против армянской самобытности, права на жизнь, самоопределение и созидание на своей земле».

Конфликт между Баку и Ереваном начался в 1988 году. На сегодняшний день, согласно ООН, Арменией оккупированы Нагорный Карабах и 7 прилегающих районов Азербайджана.

Мама Михаила Саакашвили - доктор исторических наук Гиули Аласания - известный тюрколог. Сам он всегда выступал за развитие связей Грузии не только с Азербайджаном, но и Турцией.