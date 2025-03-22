Палестинское движение ХАМАС потребовало привлечь Израиль и его руководство к ответственности за уничтожение больницы Палестино-турецкой дружбы на севере сектора Газа.

В заявлении организации взрыв медицинского учреждения назван «садистским актом» и примером продолжающегося геноцида палестинского народа.

ХАМАС подчеркнул, что разрушение единственной в Газе онкологической больницы произошло после того, как администрация президента США Дональда Трампа дала Израилю «зеленый свет» на продолжение войны, несмотря на нормы международного права.

«Мы призываем Международный суд, Международный уголовный суд и все компетентные суды принять правовые меры против этого преступного образования (Израиля) и его преступного руководства за этот варварский и позорный акт, а также другие установленные военные преступления, совершенные и продолжающиеся против палестинского народа в секторе Газа», — говорится в заявлении ХАМАС.

Израильская армия накануне заявила, что уничтожила больницу с помощью взрывного устройства, утверждая, что ХАМАС использовал ее в военных целях.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения Газы, с 7 октября 2023 года в результате атак израильской армии погибли 49 747 палестинцев, 113 213 получили ранения.

Только за последние сутки, несмотря на соглашение о прекращении огня, в больницы доставлены тела 130 погибших и 263 раненых. Из них 128 человек были убиты в результате новых атак, еще двое — найдены под завалами.

Израиль возобновил широкомасштабные удары по Газе 18 марта, нарушив соглашение о прекращении огня, вступившее в силу 19 января.