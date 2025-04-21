ПОЛИТИКА
1 мин чтения
ЕС грозит техногигантам: «Нас не волнует, кто вы и откуда»
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет жестко применять цифровые законы независимо от владельцев и стран происхождения крупных IT-компаний
ЕС грозит техногигантам: «Нас не волнует, кто вы и откуда»
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен / Reuters
21 апреля 2025 г.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила крупнейшие технологические компании о готовности ЕС строго следовать своим цифровым законам. Под прицел попали X, Meta, Apple и TikTok.

В интервью Politico фон дер Ляйен подчеркнула, что правила, принятые Европейским союзом, обязательны для всех.

«Именно поэтому мы открыли дела против TikTok, X, Apple, Meta — это лишь несколько примеров. Мы применяем правила справедливо, пропорционально и без предвзятости. Нас не волнует, откуда компания и кто ее возглавляет. Нас волнует защита людей», — заявила глава Еврокомиссии.

На прошлой неделе стало известно, что TikTok может быть оштрафован в ЕС более чем на 500 млн евро за передачу данных европейских пользователей в Китай.

Это может стать третьим по величине штрафом за нарушение Общего регламента по защите данных в истории ЕС. Более высокие суммы выплачивали только Amazon (746 млн евро) и Meta (1,2 млрд евро).

Bloomberg сообщает, что окончательное решение о размере штрафа и сроках его объявления еще не принято.

В это же время в США продолжается давление на TikTok. По решению американских властей, компания ByteDance должна была до 5 апреля найти покупателя для американского сегмента платформы. В противном случае TikTok грозил запрет на территории США. Позднее президент Дональд Трамп продлил срок выполнения требования.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us