Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила крупнейшие технологические компании о готовности ЕС строго следовать своим цифровым законам. Под прицел попали X, Meta, Apple и TikTok.

В интервью Politico фон дер Ляйен подчеркнула, что правила, принятые Европейским союзом, обязательны для всех.

«Именно поэтому мы открыли дела против TikTok, X, Apple, Meta — это лишь несколько примеров. Мы применяем правила справедливо, пропорционально и без предвзятости. Нас не волнует, откуда компания и кто ее возглавляет. Нас волнует защита людей», — заявила глава Еврокомиссии.

На прошлой неделе стало известно, что TikTok может быть оштрафован в ЕС более чем на 500 млн евро за передачу данных европейских пользователей в Китай.

Это может стать третьим по величине штрафом за нарушение Общего регламента по защите данных в истории ЕС. Более высокие суммы выплачивали только Amazon (746 млн евро) и Meta (1,2 млрд евро).

Bloomberg сообщает, что окончательное решение о размере штрафа и сроках его объявления еще не принято.

В это же время в США продолжается давление на TikTok. По решению американских властей, компания ByteDance должна была до 5 апреля найти покупателя для американского сегмента платформы. В противном случае TikTok грозил запрет на территории США. Позднее президент Дональд Трамп продлил срок выполнения требования.