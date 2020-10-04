Режим Никола Пашиняна пребывает в агонии. Попытки вовлечь внешних игроков в незаконную войну против Азербайджана и его союзника Турции не увенчались успехом. Истории про террористов из Сирии убедили Макрона, но к реальным действиям Францию не склонили. Звонки в Москву и Берлин тоже не дали результата. Ереван надеется на одно — спровоцировать своими ракетными ударами бомбардировку городов Армении Азербайджаном, чтобы сослаться на статью ОДКБ о коллективной самообороне.

Уже неделю идут бои в Карабахе. Возможно, в Ереване думали, что это тактическое обострение со стороны Ильхама Алиева с целью отвлечь внимание населения от пандемии или вновь напомнить миру о нерешенности конфликта. Армянский Генштаб ошибся. В ответ на армянские провокации Азербайджан начал полномасштабную войну с одной целью — вернуть свои оккупированные территории. С каким предлогом — неважно.

26-летние пустые переговоры научили Баку тому, что рассчитывать на компромисс со стороны агрессора бессмысленно. Также, как и на дипломатические усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

С каждым годом переговоров Карабах все больше отдаляется от Азербайджана. Территории НКАО и вокруг нее активно заселяются, в том числе ливанскими армянами. Так что Ереван и МГ не оставили Алиеву иного выбора, как силой заставить Армению уважать международное право и четыре резолюции СБ ООН о выводе ее военных формирований с оккупированных районов.

Время для операции выбрано подходящее. Мировое сообщество погружено в свои проблемы. В США в разгаре предвыборная гонка. Макрон ругается с Турцией из-за греков и газа. Канцлер Германии занята «делом Навального» и Белоруссией и подумывает о санкциях против «Северного потока-2». Кремль же пытается отстоять Александра Лукашенко и ждет дальнейших действий Берлина.

В этой констелляции миру нет дела до Армении и Азербайджана. Даже союзная Еревану Москва не демонстрирует активность, ибо «друзья Сороса», закрывающие российские телеканалы, показали Кремлю истинное лицо режима Пашиняна. Одним словом, впервые за 26 лет сложилась ситуация, когда Азербайджан и Ереван остались на ринге одни.

Азербайджан за 7 дней смог вернуть города Джебраил и Мадагиз, 14 сел, находится в шаге от освобождения Агдама, продвигается в Агдере. Пашинян терпит поражение на фронте, поэтому прибегает к черной пропаганде. Сначала он попытался доказать миру, что в Карабахе есть террористы, якобы отправленные туда Турцией. Цель — спровоцировать кризис, в идеале - войну, между Анкарой и «Антантой» (Россией и Францией).

Макрон на фейк «клюнул», но реальных действий не последовало. Ведь все понимают, что это элемент информационной войны и не более. Затем Пашинян судорожно начал звонить в Москву, Париж, Берлин, требуя остановить бои. Путин, Макрон и Трамп сделали совместное заявление, но бои не прекратились. Ибо в Баку понимают, что «сущностных» переговоров с Ереваном провести не получится. Для Пашиняна весь «Карабах - Армения. И точка».

Последнее изобретение Пашиняна — удар по городу Гянджа. Так он рассчитывает спровоцировать ответные удары ВС Азербайджана по Еревану и другим городам Армении. Только тогда он сможет обратиться к ОДКБ, призвать Россию вмешаться и защитить своего союзника.

Как отреагирует Москва в случае удара по Армении, сказать трудно. С одной стороны, может быть задействована статья о совместной обороне. Но с другой — Армения, хоть и член ОДКБ, выступает агрессором, ведет войну против третьей станы, бомбит ее мирное население. Захотят ли Путин, Лукашенко, Токаев втягивания своих стран в большую войну, вопрос риторический.

Таким образом, за неделю войны военное, политическое и дипломатическое преимущество остается за Алиевым. Что на этот раз изобретает Пашинян, остается только гадать. Ясно одно, с каждым днем он теряет не только Карабах, но и власть в своей стране.