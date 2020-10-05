В боевых действиях в зоне нагорно-карабахского конфликта участвуют этнические армяне из разных стран мира, заявил президент Армении Армен Саркисян в интервью телеканалу Al Jazeera, сообщает «Вестник Кавказа».

«Они являются этническими армянами, и нет ничего плохого в том, что они, несмотря на то, что являются гражданами разных стран, воюют в Нагорном Карабахе. Мы признаем участие армян из разных стран в боевых действиях», - сказал Саркисян, уточнив, что боевики могут приезжать из Америки, Франции, Украины и России.

Также политик обвинил Турцию в «тайном вмешательстве» в военные конфликты не только в Нагорном Карабахе, но и в Ливии, Ираке и Сирии. На вопрос ведущего, зачем Анкара тогда отрицаетсвое участиевсобытия на Южном Кавказе, ведь «власти Турции не скрывают, что они ведут военные действия на территории Сирии, Ирака против террористов, а также поддерживают официально признанное правительство Ливии», президент Армении ответил: «Это моя версия, а у Турции есть своя версия, и вам самим решать, какую из них принять».

Известный российский журналист и политик Максим Шевченко, которого цитирует «Вестник Кавказа», считает, что Ереван рассчитывает привлечь к карабахскому конфликту как можно больше этнических армян со всего мира. По его словам, Армения пытается превратить войну в «священное дело всего огромного армянского народа».

«На мой взгляд, это ужасная вещь, поскольку таким образом они сделают войну тотальной, превратив армян-граждан других государств в заложников политики Республики Армения», - отметил Шевченко.

Журналист отметил, что «эта международная мобилизация просто чудовищна». «Представляете, если в ответ на это ответят мобилизацией мусульмане, во что это может превратиться? Я считаю, что граждане РФ армянского происхождения, которые поедут туда воевать, должны отказаться от российского гражданства», - добавил он.

По мнению Шевченко, у Армении сейчас есть две «преступные» задачи: спровоцировать Анкару втянуться в конфликт и после этого «начать кричать, что над ними нависла угроза второго «геноцида».

Ранее российские СМИ сообщали о группах армян, отправляющихся из Сочи в Карабах для участия в боевых действиях. Среди них есть члены старейшей радикальной националистической армянской партии «Дашнакцутюн» (Армянская Революционная Федерация), известной в истории использованием террористических методов борьбы, в том числе на территории России.

По их словам, такие же активисты со всего мира - из Европы, Америки, России, с Ближнего Востока - сейчас летят в Ереван, чтобы потом перебраться в Карабах. Националисты добавили, что в Армении в настоящее время идет формирование «батальонов смертников» - людей, готовых умереть за свои идеи.

Участие граждан России в иностранных конфликтах карается, согласно УК, как наемничество тюремным заключением на 4-8 лет.

5 сентября Баку призвал все страны мира пресекать выезд этнических армян в зону боевых действий в Нагорном Карабахе, о чем заявила на брифинге журналистам начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Об участии в составе армянских подразделений наемников из других стран ранее сообщали в оборонном ведомстве Турции. Министр национальной обороны Хулуси Акар призвал Армению незамедлительно прекратить агрессивные действия и отправить обратно наемников и террористов, доставленных на Южный Кавказ.

Однако в страну для участия в боевых действиях на оккупированных территориях Азербайджана прибывают наемники не только армянского происхождения. Согласно источникам Anadolu в структурах безопасности, между Ереваном и РПК было достигнуто соответствующее соглашение в конце июля текущего года. В рамках договоренности, около 300 боевиков прибыли на автобусах в Армению и оккупированный Нагорный Карабах. О сотрудничестве Еревана с запрещенной во многих странах террористической группировкой РПК прямо также заявило Минобороны Турции.