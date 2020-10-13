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С территории Армении нанесли ракетные удары по мирным городам Азербайджана
Министерство обороны Азербайджана опубликовало видео ракетных ударов по населенным пунктам страны с территории Армении. Ереван отрицает факт обстрела и заявляет, что огонь велся с оккупированных территорий Нагорного Карабаха. Однако пуск из Джермукского, Гафанского и Бердского районов Армении зафиксирован ПВО Азербайджана. #Азербайджан #Армения #обстрел
С территории Армении нанесли ракетные удары по мирным городам Азербайджана / Others
13 октября 2020 г.
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