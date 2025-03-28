Инспекторы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) впервые посетили ранее засекреченные объекты по производству и хранению химоружия времен Башара Асада, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Визит состоялся с 12 по 21 марта и охватил пять локаций, включая те, которые не были задекларированы прежними сирийскими властями и частично разрушены.

По данным агентства, сирийское правительство предоставило инспекторам полный доступ к объектам, людям и документам, а также обеспечило безопасность миссии. Это стало резким контрастом с позицией прежнего режима, который долгие годы препятствовал расследованиям.

Посещение сирийских объектов рассматривается как важный шаг к выполнению условий, выдвинутых США для возможного смягчения санкций, включая полное уничтожение остатков химического арсенала. Эксперты ОЗХО подозревают, что часть запасов осталась неучтенной, и планируют осмотреть более 100 потенциальных мест хранения.

Сирия присоединилась к ОЗХО в 2013 году после атаки с применением зарина, в которой погибли сотни человек. С тех пор было уничтожено около 1 300 тонн химических веществ, однако расследования ООН и ОЗХО подтверждали последующее использование зарина и хлора силами режима Асада. Дамаск эти обвинения отвергал.