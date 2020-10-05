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Оренбургских мусульман оштрафовали за реставрацию старинной мечети
Мусульманскую организацию в Татарской Каргале оштрафовали за  работы, которые были проведены без разрешения инспекции охраны объектов культурного наследия Оренбургской области РФ. За многие годы добиться госфинансирования верующие не смогли
Оренбургских мусульман оштрафовали за реставрацию старинной мечети
Фото: Islam-Kargala.Ru / Others
5 октября 2020 г.

Центральный районный суд в Оренбурге вынес приговор председателю мусульманской религиозной организации в Татарской Каргале за проведение ремонта мечети без разрешения властей и назначил штраф в размере 20 тысяч рублей.

Как отмечается, организацию наказали за то, что реставрационные работы были проведены без разрешения инспекции охраны объектов культурного наследия Оренбуржья.

История эта длится уже 20 лет. Еще в начале 2000-х годов, пишет IslamNews, жители села попросили власти признать построенную в 1795 году мечеть Куш Манара памятником культуры - только в этом случае можно было добиться выделения средств из бюджета на его восстановление. Авторы инициативы ссылались на похожую ситуацию с мечетью Караван-Сарай в Оренбурге, которая была восстановлена при содействии местных властей после включения в список памятников культуры.

Но в случае с Куш Манара добиться финансирования мусульманской общине региона не удалось. За несколько лет они неоднократно обращались к региональным властям с соответствующей просьбой, но каждый раз получали отказ. В результате верующие сами стали восстанавливать мечеть, построив к ней также минареты, разрушенные в советские годы.

В ходе проверки было установлено, что реставрация проводилась с формальными нарушениями. Так, оказалось, не были выполнены требования, предусмотренные при реставрации памятников культуры, в частности, мусульмане не обратились в региональную инспекцию госохраны объектов культурного наследия за разрешением и не предоставили проектную документацию.

В настоящее время верующие продолжают обращаться к чиновникам регионального Минкульта с просьбой лишить Куш Манара статуса объекта культурного наследия, который присваивался ранее по их просьбе. Другими способами, отмечают в религиозной организации, реставрацию старинной мечети провести не удастся, поскольку ремонт архитектурного памятника обойдется гораздо дороже, а у мусульманской общины таких финансовых средств нет.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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