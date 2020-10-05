Центральный районный суд в Оренбурге вынес приговор председателю мусульманской религиозной организации в Татарской Каргале за проведение ремонта мечети без разрешения властей и назначил штраф в размере 20 тысяч рублей.

Как отмечается, организацию наказали за то, что реставрационные работы были проведены без разрешения инспекции охраны объектов культурного наследия Оренбуржья.

История эта длится уже 20 лет. Еще в начале 2000-х годов, пишет IslamNews, жители села попросили власти признать построенную в 1795 году мечеть Куш Манара памятником культуры - только в этом случае можно было добиться выделения средств из бюджета на его восстановление. Авторы инициативы ссылались на похожую ситуацию с мечетью Караван-Сарай в Оренбурге, которая была восстановлена при содействии местных властей после включения в список памятников культуры.

Но в случае с Куш Манара добиться финансирования мусульманской общине региона не удалось. За несколько лет они неоднократно обращались к региональным властям с соответствующей просьбой, но каждый раз получали отказ. В результате верующие сами стали восстанавливать мечеть, построив к ней также минареты, разрушенные в советские годы.

В ходе проверки было установлено, что реставрация проводилась с формальными нарушениями. Так, оказалось, не были выполнены требования, предусмотренные при реставрации памятников культуры, в частности, мусульмане не обратились в региональную инспекцию госохраны объектов культурного наследия за разрешением и не предоставили проектную документацию.

В настоящее время верующие продолжают обращаться к чиновникам регионального Минкульта с просьбой лишить Куш Манара статуса объекта культурного наследия, который присваивался ранее по их просьбе. Другими способами, отмечают в религиозной организации, реставрацию старинной мечети провести не удастся, поскольку ремонт архитектурного памятника обойдется гораздо дороже, а у мусульманской общины таких финансовых средств нет.