Программа сертификации «Безопасный туризм», направленная на защиту здоровья туристов в Турции в период пандемии, сохранится в ближайшие годы, передает Anadolu со ссылкой на экономическую программу турецкого правительства на период 2021-2023 гг.

Согласно ей, Министерство культуры и туризма будет выдавать сертификаты вплоть до 2023 года.

Кроме того, сохранится государственная поддержка инвестиций в туристический сектор, в особенности, в направлении развития медицинского и термального туризма. С целью поддержки сферы туризма будут также организованы многочисленные фестивали и другие мероприятия.

Также Анкара планирует поддержать международные авиакомпании и турагентства, планирующие организовать или расширить сетку чартерных рейсов в туристические зоны Турции.

Ранее сообщалось, что в Турции за два месяца с начала запуска программы сертификации «Безопасный туризм», проверку прошли и получили соответствующий документ более 2 тысяч отелей и около 1200 ресторанов.

В сентябре этого года одно из самых авторитетных британских изданий The Telegraph написало, что Турция является одной из самых безопасных туристических стран. Авторы статьи указали, что стране удалось сохранить свою позицию в списке безопасных стран британского правительства. Наряду с этим газета акцентировала особое внимание на низкие показатели инфицирования коронавирусом в Турции.