Власти Камчатского края рассматривают три возможные причины загрязнения воды у берегов региона: техногенные факторы, вызванные деятельностью человека, природные воздействия и последствия сейсмической активности, цитируют «Известия» губернатора региона Владимир Солодов.

По его словам, в первом случае мог произойти разлив токсичных веществ, что в настоящее время устанавливают эксперты. Пробы воды и песка уже направлены на анализ, отметил Солодов.

Рассматриваются также природные факторы - в частности, влияния водорослей, которые вынесло на берег во время шторма. «Также прорабатывается версия и сейсмической активности, связанной с вулканическими проявлениями», - добавил Солодова, слова которого приводит ТАСС.

Глава региона призвал не делать поспешных выводов, пока не будут получены анализы проб, направленных во Владивосток и Москву.

В конце сентября очевидцы начали сообщать об изменении цвета воды и выбросе мертвых морских животных на Халактырском пляже недалеко от Петропавловска-Камчатского, а серферы жаловались, что у них начали опухать и краснеть глаза, сообщали региональные СМИ.

3 октября специалисты обнаружили в прибрежной зоне превышение содержания фенола и нефтепродуктов в 2 и 3,6 раза, соответственно. По словам врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексея Кумарькова, в воду мог попасть загрязнитель, близкий по свойствам к техническому маслу.

Солодов, в свою очередь, заявил, что намерен добиваться увольнения региональных и федеральных чиновников, если выяснится, что они замалчивали ситуацию с загрязнением. При этом он отметил, что ситуация улучшается и визуально вода становится чище.

Из-за загрязнения окружающей среды и массовой гибели животных на Камчатке уже завели административное дело по ст. 8.42 КоАП РФ («Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта»).

Генпрокуратура РФ в данное время занимается проверкой ситуации. «В связи с дополнительной информацией о выявлении загрязненных участков территория проверки расширена: проверочные мероприятия проводятся в бухтах Большая и Малая лагерная и бухте Бабья», - сказал представитель ведомства Андрей Иванов.