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Естественный прирост населения России сохраняется благодаря Кавказу
Только в 14 российских регионах происходит демографический рост, следует из данных Росстата. Абсолютный лидер рейтинга - Чечня (13,9%), ненамного от нее отстает соседняя Ингушетии (12,2%). Далее следуют Дагестан (7,2%) и КБР (2,5%)
Естественный прирост населения России сохраняется благодаря Кавказу
Естественный прирост населения России сохраняется благодаря Кавказу / Others
5 октября 2020 г.

Регионы Северного Кавказа продолжают традиционно занимать лидирующие позиции среди субъектов РФ, обеспечивающих стране естественный прирост населения, приводит IslamNews данные Росстата.

По состоянию на 1 августа 2020 года, только в 14 российских регионах происходит демографический рост. Абсолютный лидер рейтинга - Чечня (13,9%), ненамного от нее отстает соседняя Ингушетии (12,2%). Далее следуют Дагестан (7,2%) и КБР (2,5%).

При этом в целом же по России рождаемость продолжает сокращаться. За первое полугодие текущего года детей родилось на 5,4% меньше, чем за аналогичный период 2019-го.

Ранее руководитель Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский заявил, что мусульманским регионам РФ не грозит убыль населения, которая сейчас наблюдается в стране. «Все российские регионы находятся в одинаковом положении. Принципиальных различий [по убыли населения] нет, за исключением регионов, где сохраняются традиции ислама», - отмечал Вишневский.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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