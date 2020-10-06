6 октября 2020 г.
ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Спустя 10 лет на месте гибели героя Азербайджана подняли флаг
Министерство обороны Азербайджана распространило кадры, на которых военнослужащие на освобожденной территории поднимают государственный флаг. Его водрузили в районе поселка Чайлы Тертерского района – на посту, где десять лет назад, 18 июня, погиб Национальный герой страны Мубариз Ибрагимов. #Азербайджан #Мубариз Ибрагимов #НациональныйГеройАзербайджана
Спустя 10 лет на месте гибели героя Азербайджана подняли флаг / Others
Истории