Спустя 10 лет на месте гибели героя Азербайджана подняли флаг

Министерство обороны Азербайджана распространило кадры, на которых военнослужащие на освобожденной территории поднимают государственный флаг. Его водрузили в районе поселка Чайлы Тертерского района – на посту, где десять лет назад, 18 июня, погиб Национальный герой страны Мубариз Ибрагимов. #Азербайджан #Мубариз Ибрагимов #НациональныйГеройАзербайджана