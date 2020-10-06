Долг каждого уважаемого и достойного государства - поддержать борьбу Азербайджана за освобождение своих оккупированных территорий, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания Кабинета министров страны.

Он отметил, что Армения не только оккупирует азербайджанские земли, но и совершает преступления против мирных жителей в различных регионах Азербайджана.

По его словам, «сформированная США, Францией и Россией Минская группа под эгидой ОБСЕ не только не привела к разрешению кризиса, но и обрекла проблему Нагорного Карабаха на неурегулированность».

При этом президент Турции вновь подчеркнул, что Анкара продолжит всецело поддерживать Азербайджан в его борьбе за освобождение оккупированных Арменией территорий страны.

«Человечество не сможет достичь постоянной стабильности без спасения мира от государств-изгоев и их правительств-изгоев. Особенно в нашем регионе очень много таких стран. Ряд стран - от Израиля и греческого Кипра до сирийского режима - доставляют проблемы человечеству. Турция полна решимости пресечь незаконные и кровавые игры», - заявил Эрдоган.