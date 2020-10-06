Результаты парламентских выборов в Кыргызстане признаны недействительными после вспыхнувших в стране массовых протестов, сопровождавшихся захватом зданий ключевых государственных структур. Об этом сообщила местному изданию 24.kg, на которое ссылается «Интерфакс», член Центризбиркома Гульнара Джурабаева.

По ее словам, также обсуждался вопрос о самороспуске ЦИК. «Я считаю, что этой избирательной кампанией мы дискредитировали себя, и поэтому самым лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочном сложении полномочий», - сказала Джурабаева.

Накануне президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее в стране попыткой незаконной смены власти. В то же время он предложил ЦИК проверить итоги голосования на выборах на предмет нарушений и призвал лидеров политических партий успокоить своих сторонников и не нагнетать обстановку в стране.

«Призываю лидеров политических партий успокоить своих сторонников и увести их из мест скопления. Призываю всех моих соотечественников сохранять мир и не поддаваться призывам провокационных сил. Мир нашей страны и безопасность нашего общества - это самые важные вещи. Призываю все силы поставить судьбу страны выше политических амбиций и вернуться в правовое поле», - заявил президент.

В минувший понедельник, 5 октября, в Бишкеке начались беспорядки после того, как избирком объявил предварительные итоги парламентских выборов. Их не признали несколько оппозиционных партий, которые не прошли в высший законодательный орган страны (Жогорку Кенеш). На места в парламент претендовали 16 партий, но 7-процентный барьер преодолели только четыре.

По предварительным данным, партия «Биримдик» получит 46 мест в парламенте, «Мекеним Кыргызстан» — 45 депутатских мандатов, «Кыргызстан» — 16, «Бутун Кыргызстан» — 13.

В результате на одной из центральных городских площадей Ала-Тоо собрались несколько тысяч человек с требованием провести новые выборы. Уличные протесты переросли в жесткие столкновения с правоохранительными органами, которые использовали для разгона демонстрантов водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В ответ митингующие забрасывали силовиков камнями.

К вечеру того же дня в столичные больницы, как передает РБК, поступили более 100 пострадавших, в том числе около 40 сотрудников правоохранительных органов. Сообщается, что в результате беспорядков пострадали всего около 600 человек, один погиб.

Уже в ночь на 6 октября участники акции протеста смогли прорваться на территорию Белого дома, где расположены парламент Кыргызстана и администрация президента. Позднее там начался пожар. По словам демонстрантов, неизвестные специально подожгли один кабинет, после чего огонь охватил и другие помещения.

Другой группе митингущих удалось прорваться в здание Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), где в СИЗО содержался бывший президент Алмазбек Атамбаев, который некоторое время назад был приговорен к 11 годам лишения свободы по делу о коррупции. В результате он и еще несколько других политиков, в том числе экс-премьер республики Сапар Исаков и экс-депутат Садир Жапаров, которые считаются политзаключенными, были освобождены.

Позже протестующие также захватили здание правительства страны, мэрию Бишкека и Генпрокуратуру. Днем 6 октября суд официально изменил Атамбаеву меру пресечения на домашний арест.

К настоящему моменту, передает Anadolu, лидеры шести политических партий Кыргызстана создали Координационный совет по стабилизации ситуации в республике, который возглавил председатель оппозиционной партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров. На пресс-конференции он заявил, что цель Совета - собрать экс-парламентариев и потребовать отставки правительства во главе с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

Сегодня, 6 октября, в одной из гостиниц столицы пройдет встреча депутатов парламента под председательством Дастанбека Джумабекова.

Власть в Кыргызстане в результате массовых протестов менялась уже дважды - в 2005 и 2010 гг.