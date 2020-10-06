Почему на Камчатке помутнела вода и гибнут животные?

Пока причины загрязнения на Камчатке выясняют, пользователи соцсетей выкладывают видео массовой гибели животных. Ранее специалисты выявили превышение содержания нефтепродуктов в водах у берегов полуострова. По информации Минприроды, расширенные анализы проб будут готовы 8 октября.