6 октября 2020 г.
ПОЛИТИКА
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Почему на Камчатке помутнела вода и гибнут животные?
Пока причины загрязнения на Камчатке выясняют, пользователи соцсетей выкладывают видео массовой гибели животных. Ранее специалисты выявили превышение содержания нефтепродуктов в водах у берегов полуострова. По информации Минприроды, расширенные анализы проб будут готовы 8 октября.
Пока причины загрязнения на Камчатке выясняют, пользователи соцсетей выкладывают видео массовой гибели животных. Ранее специалисты выявили превышение содержания нефтепродуктов в водах у берегов полуострова. По информации Минприроды, расширенные анализы проб будут готовы 8 октября. / Others
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