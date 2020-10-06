Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду на примирение азербайджанцев и армян после разрешения нагорно-карабахского конфликта. Об этом он рассказал в интервью телеканалу TRT Haber.

«У нас не было никаких проблем. Мы хотим снова жить вместе, снова жить с Арменией как хорошие соседи. Армяне, живущие в Нагорном Карабахе, являются нашими гражданами. Надеюсь, что после того, как этой оккупации будет положен конец, наши народы помирятся», - отметил азербайджанский лидер.

По его словам, в настоящее время в Азербайджане живут тысячи армян, которых «никто не трогает». «Они наши граждане. У нас нет никаких проблем с армянским народом», - еще раз подчеркнул глава государства.

Ранее с аналогичным заявлением по поводу отношения к гражданам армянской национальности, проживающим на оккупированных территориях Азербайджана, выступила руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«На территории Азербайджана жило и проживает множество национальностей и этнических групп. К нашим гражданам армянской национальности, сейчас находящимся на оккупированных территориях Азербайджана, без каких-либо вопросов будет такое же отношение, как и ко всем гражданам Азербайджана других национальностей. Так было всегда и будет», - сказала Абдуллаева.

Боевые действия в зоне армяно-азербайджанского конфликта возобновились рано утром 27 сентября, когда вооруженные силы Армении, осуществили масштабные провокации, подвергнув интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта, а также населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне. Огонь велся из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра.

Передовые подразделения азербайджанской армии предприняли ответные меры с целью пресечения провокации противника и обеспечения безопасности гражданского населения, проживающего вблизи линии противостояния войск.

В настоящее время в обеих странах и на территории Нагорного Карабаха действует военное положение. Власти Армении объявили о мобилизации офицеров, прапорщиков и рядового состава запаса в возрасте до 55 лет. По решению правительство Азербайджана, в стране также введена частичная мобилизация и приостановлено гражданское авиасообщение со всеми странами, кроме Турции.

Напряженность между двумя соседними странами сохраняется с 12 июля, когда подразделения армянских вооруженных сил предприняли попытку нападения с применением артиллерии с целью захвата азербайджанских позиций в Товузском районе азербайджано-армянской государственной границы.

По данным на 6 октября, ВС Азербайджана смогли освободить 22 оккупированных населенных пункта. Контрнаступательная операция продолжается.

Число погибших мирных жителей в зоне соприкосновения со стороны Азербайджана достигло 27, ранены - 141, передает Генпрокуратура страны.

Конфликт между Баку и Ереваном начался в 1988 году. На сегодняшний день, согласно ООН, Арменией оккупированы Нагорный Карабах и 7 прилегающих районов Азербайджана.