Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем первом докладе о борьбе с коронавирусом в Европе дала высокую оценку усилиям Турции по предотвращению распространения инфекции в стране, указав, что научный подход позволил Анкаре оперативно взять под контроль эпидемию и удержать смертность на уровне ниже среднемирового.

Доклад, вышедший под редакцией министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи и директора Европейского регионального бюро ВОЗ по Европе доктора Ханса Клюге, стал первым документом такого рода по борьбе с COVID-19 в Европе.

В нем приводится детальная информация об успехах Турции в борьбе с эпидемией, достигнутом благодаря решительным мерам и комплексному подходу. В частности, авторы доклада подчеркивают, что страна уделила особое внимание молодому поколению, а также своевременно приняла меры по защите пожилых людей и предотвращению распространения заболевания.

Наряду с этим, ВОЗ отозвалась с похвалой о стратегии турецких властей в борьбе с пандемией. В отличие от многих других стран в Турции повсеместно использовались тщательно выверенные алгоритмы лечения, создавался стратегический запас необходимых ресурсов, а также благодаря местному производству удалось избежать нехватки средств защиты, лекарств и медицинского оборудования.

Несмотря на то, что Турция не входит в число самых богатых стран мира, она стала одной из самых щедрых в оказании помощи другим государствам в борьбе с эпидемией, продемонстрировав образец глобальной солидарности, отмечается в заключении доклада ВОЗ.

Согласно данным, которыми поделился в своих социальных сетях глава турецкого Минздрава, за последние сутки в стране зафиксировали 1603 случая заражения коронавирусом, 57 человек скончались. Всего с начала пандемии COVID-19 выявили у 326 046 жителей Турции, умерли 8498.