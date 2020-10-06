Самую высокую зарплату среди всех российских городов получают жители Москвы, Южно-Сахалинска и Салехарда, свидетельствуют данные исследования РИА «Новости», которые приводит РБК. Уровень средней чистой зарплаты в этих регионах - в районе 100 тысячи рублей.

Для составления рейтинга эксперты вычислили соотношение зарплат в 100 крупнейших городах и стоимость стандартного потребительского набора, который включает в себя продукты, одежду, промтовары, мебель, транспорт, технику и траты на отдых.

Таким образом, оказалось, что средняя чистая заработная плата в столице составляет 103,1 тыс. рублей, в Южно-Сахалинске — 97,4 тыс. рублей, а в Салехарде — 94,9 тыс. рублей. На четвертом и пятом местах расположились Сургут (77 тысяч рублей) и Ханты-Мансийск (75 тысяч рублей).

Ранее Росстат сообщал, что самая высокая среднемесячная зарплата среди регионов РФ зафиксирована на Чукотке. В тройке лидеров также оказались Ямало-Ненецкий округ и Москва. Для составления рейтинга были использованы данные о номинальной зарплате в регионах по всем обследуемым видам экономической деятельности, согласно ОКВЭД (Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности).