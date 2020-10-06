В Кыргызстане аннулировали результаты парламентских выборов

После массовых беспорядков отменили результаты выборов в Кыргызстане. Накануне ночью митинги в Бишкеке переросли в противостояния с правоохранителями. По меньшей мере один человек погиб, около 600 получили ранения. Были захвачены здания парламента, администрации президента и правительства. #Кыргызыстан #парламентскиевыборы #протесты