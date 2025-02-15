Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности предложил создать объединенные европейские вооруженные силы. По его словам, Европа должна быть способна защитить себя без оглядки на США, учитывая «новую реальность» и постоянную угрозу со стороны России.

Зеленский заявил, что Европа должна стать самостоятельной в вопросах безопасности и не зависеть от решений Вашингтона.

«Мы должны построить Вооруженные силы Европы так, чтобы будущее Европы зависело только от европейцев, а решения о Европе принимались в Европе», — сказал он.

Президент Украины также напомнил о важности вступления страны в НАТО, подчеркнув, что этот вопрос «никогда не будет снят с повестки дня».

Ранее, выступая на полях конференции, Зеленский признал, что Киеву будет крайне сложно выжить без американской помощи. В интервью NBC News он отметил, что прекращение поддержки со стороны США сделает Украину уязвимой перед новой масштабной атакой России.

Во время выступления Зеленский также заявил, что украинская армия полностью уничтожила северокорейские войска, которые, по его словам, участвовали в боевых действиях в Курской области на стороне России.