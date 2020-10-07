Турция готова к сотрудничеству с Россией по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе, заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, комментируя телеканалу TRT итоги рабочего визита в Баку.

Турецкий министр отметил, что Москва, как никто другой, должна быть заинтересована в урегулировании карабахского конфликта и устранении проблем у своих границ.«Все знают, сколько Россия вложила в решение этого конфликта», - сказал он.

«Анкара выступает за долгосрочное решение армяно-азербайджанского конфликта под эгидой ОБСЕ. Мы готовы к вкладу в устранение разногласий на Кавказе на любых международных площадках», - сказал Чавушоглу, добавив, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ продемонстрировали всему миру провал миротворческих усилий.

Глава МИД Турции отметил, что перемирие не решает проблему оккупации Карабаха, и Армения должна вывести войска с азербайджанской территории. При этом Анкара поддерживает справедливую позицию Баку, добавил Чавушоглу.

Ожесточенные бои между Арменией и Азербайджаном в зоне конфликта продолжаются. Вечером 6 октября по указанию армянского военно-политического руководства вооруженные силы оккупирующей страны подвергли ракетному обстрелу проходящую через Евлахский район часть нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан - крупнейшего стратегического объекта в регионе и важной составляющей энергетической безопасности Европы. В результате решительных мер азербайджанской армии эта попытка террора была предотвращена.

Кроме того, по данным Генпрокуратуры Азербайджана, тяжелому обстрелу был подвергнут Тертерский район, в результате чего погиб один мирный житель, еще двое были были госпитализированы с различными телесными повреждениями.

Боевые действия в зоне армяно-азербайджанского конфликта возобновились рано утром 27 сентября, когда вооруженные силы Армении, осуществили масштабные провокации, подвергнув интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта, а также населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне. Огонь велся из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра.

Передовые подразделения азербайджанской армии предприняли ответные меры с целью пресечения провокации противника и обеспечения безопасности гражданского населения, проживающего вблизи линии противостояния войск.