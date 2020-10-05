Тренд на омоложение или на консервацию

Новый политический сезон стартанул после окончания сентябрьских выборов. После Единого дня голосования должности лишился пока что лишь один значимый субъект – это губернатор Белгородской области Евгений Савченко, отправленный фактически на пенсию в Совет Федерации.

Верхняя палата парламента за последние годы превратилась в синекуру для пожилых отставников, как правило, лишившихся губернаторской должности или губернаторских амбиций. По закону, каждый регион (а в России их, напомним, 85) в верхней палате парламента представляют два сенатора – один от исполнительной власти, а второй от законодательной.

Каждый губернатор (а в сентябре было избрано 18 глав регионов) сразу после выборов обязан назначить нового сенатора. Некоторые из них заняли в Совете Федерации высокие позиции, что позволило экспертам говорить о «переформатировании» Совфеда.

Итак, были назначены два новых первых заместителя сенатского спикера Валентины Матвиенко. Кресла заняли сенатор от Ростовской области Андрей Яцкин и сенатор от Псковской области Андрей Турчак. Известный российский политолог Марат Баширов оценил их назначение как тренд на омоложение аппарата, хотя вряд ли можно говорить об этом в полной мере: если Турчаку 44 года, то Яцкину – 51 год.

А вот о чем можно говорить с уверенностью, так это о том, что усиливается руководство Совета Федерации за счет назначения на высшие должности чиновников с серьезным политическим и аппаратным ресурсом. Напомним, что Яцкин ранее на протяжении 16 лет был официальным представителем правительства России в Совете Федерации, а Турчак был секретарем Генерального совета «Единой России».

Выстроенная президентом Владимиром Путиным политическая система пытается и, не без успеха, реагировать на возникающие вызовы и запросы общества. Новые лица и свежая кровь так или иначе проникают в истеблишмент, включая стратегически важный для страны губернаторский корпус, несмотря на сопротивления «старой гвардии».

Битва за «Единую Россию» только начинается

Кто станет главным функционером партии власти «Единой России», до конца непонятно, хотя вряд ли Турчак будет совмещать сенаторский и партийный посты. В любом случае, в преддверии думских выборов (которые наполовину проходят по партийным спискам) – это серьезная интрига. Как и то, не сменится ли по итогам ноябрьского съезда руководство «Единой России», уже начавшей ударную подготовку к выборам-2021.

Как бы то ни было, пока что Турчака считают человеком, близким к бывшему председателю правительства, а ныне заместителю секретаря Совбеза и лидеру «Единой России» Дмитрию Медведеву.

Таким образом, концентрация влиятельных лиц в руководстве Совфеда создает реальный противовес спикеру Госдумы Вячеславу Володину, который также считается одной из самых влиятельных фигур в российской политической конфигурации.

Ряд политологов даже всерьез обсуждают, что Медведев в ходе «Большого трансфера» может занять кресло спикера Совета Федерации вместо Валентины Матвиенко, бессменно руководящей верхней палатой уже больше девяти лет. Еще один сценарий «камбэка» Медведева – он станет секретарем Совбеза, получившего при нем новый законодательный статус.

А вот куда уйдет Матвиенко, будучи третьим по статусу человеком в государстве (после президента и премьер-министра)? Всерьез обсуждается ее назначение зампредом Государственного совета, Конституционного суда либо министром иностранных дел вместо Сергея Лаврова, якобы засобиравшегося на пенсию. Еще один сценарий – то, что Матвиенко останется пожизненным сенатором.

Сейчас обсуждается подобная норма закона, чтобы президент мог единолично назначать ряд членов Совета Федерации. Но это опять-таки не более чем слухи, которыми последнее время полнится публичное политическое поле в России.

Ведь не далее чем летом всерьез обсуждалось назначение на пост спикера Совфеда Сергея Нарышкина, который сейчас возглавляет Службу внешней разведки (СВР), а до этого был спикером нижней палаты законодательного собрания – Государственной Думы.

Скорость, с которой рождаются и умирают разнообразные политические версии о кадровых ротациях известных персон, лишний раз доказывает непубличность федеральной политики в России. Довольствоваться обывателю приходится лишь сомнительными «инсайдами» и «версиями». А по мере приближения пресловутого «Большого трансфера» их будет еще больше!

Суперпрезидентская республика Клишаса

В ходе политической реформы меняется и конфигурация судебной власти. Достаточно сказать, что в Госдуму будет внесен правительством пакет поправок о статусе Конституционного суда России. Один из не до конца проясненных вопросов – а кто, собственно, возглавит высший судебный орган России? И тут опять-таки наготове конспирологи: и Медведева прочат на это место, и Матвиенко, и красноярского сенатора Клишаса.

Также, возможно, в новый Конституционный суд могут войти директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве (ИЗиСП) Таллия Хабриева и глава думского комитета по законодательству, бывший федеральный министр юстиции Павел Крашенинников.

Оба они были активными участниками разработки новой редакции Конституции России, принятой на референдуме 1 июля. Хотя, возможно, изменения и законсервируют: нынешний председатель Конституционного суда Валерий Зорькин находится на посту как минимум до января 2024 года. Однако в случае принятия новых законов, возможно, его срок пребывания в должности «обнулится».

Один из краеугольных камней новой политической реформы – это переформатирование работы Государственного совета. Автором реформы считается член Совета Федерации от Красноярского края Андрей Клишас, глава сенатского Комитета по конституционному законодательству.

Правительство уже готово внести в Госдуму пакет законопроектов, касающихся нового формата работы Госсовета (существовавшего, напомним, с 2000 года). Впрочем, несмотря на то, что документы разрабатывает правительство, их активно комментирует именно Клишас. Пока что из его выступлений сложно понять, каким конкретно будет «обновленный» Госсовет.

«Законопроект пока еще не готов, думаем над рядом пунктов. Работа ещё продолжается… Все функции должны быть прописаны в Конституции, в ней функций органа государственной власти у Госсовета не было и нет… У Госсовета не будет никаких властных полномочий. Он не является органом государственной власти», – заявляет Клишас.

Из этого можно сделать вывод, что новый Госсовет будет консультативным органом, который станет разрешать конфликты между федеральным Центром и регионами. При этом, однако, высшим арбитром, принимающим окончательное решение, будет президент. Впрочем, в суперпрезидентской республике, которой является Россия, иного и ожидать не стоит.