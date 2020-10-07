ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Киев готов быть посредником в мирном урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, если стороны попросят
Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана
Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана / Others
7 октября 2020 г.

Киев неизменно выступает за неукоснительное соблюдение принципа территориальной целостности Азербайджана, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью ВВС Украина, комментируя ситуацию в зоне карабахского конфликта.

«Наша позиция очень четкая, мы сразу ее сформулировали. Мы сожалеем, что начался вооруженный конфликт. Украина знает, что война – это, прежде всего, кровь, смерть и страдания, а этого всегда хочется избежать. Как страна, которая сама имеет оккупированные в результате вооруженного конфликта территории, мы, безусловно, выступаем за территориальную целостность любого государства. Здесь не важно, Армения ли это, Азербайджан или кто-то еще», - указал украинский министр.

Он напомнил, что в вопросах обеспечения территориальной целостности Азербайджан и Украина всегда поддерживали друг друга. «Здесь не о чем даже говорить», - подчеркнул Кулеба.

Министр также добавил, что Украина готова быть посредником в мирном урегулировании в Карабахе, если стороны ее об этом попросят, выразив надежду, что «конфликт скоро прекратится, и будет минимальное количество жертв в нем».

ИСТОЧНИК:AA
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