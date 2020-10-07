Глава американской компании SpaceX Илон Маск назвал разработку «Роскосмосом» многоразовой ракеты-носителя «Амур» «шагом в правильном направлении», сообщает РИА «Новости».

«Это шаг в правильном направлении, но им [России] действительно нужно нацелиться на полное повторное использование к 2026 году», - написал Маск в своем аккаунте в Twitter.

По словам главы Space X, «более крупная ракета также имела бы смысл в буквальном смысле экономии от масштаба». «Цель должна заключаться в минимизации затрат на полезную тонну на орбите, иначе в лучшем случае будет обслуживаться нишевый рынок», - добавил Маск.

Под «полным повторным использованием» в публикации Маска, пишет РИА «Новости», возможно, имеется в виду повторное использование не только первой ступени, но и других элементов ракеты.

Ранее «Роскосмос» подписал с Ракетно-космическим центром «Прогресс» контракт на разработку эскизного проекта многоразовой ракеты-носителя «Амур» с двигателем, работающем на метане. Первый из 10 возможных пусков планируется на 2026 год. Кроме РКЦ «Прогресс» ракету с возвращаемой ступенью в России разрабатывает S7 – но легкого класса.

Основанная в мае 2002 года ученым и бизнесменом Илоном Маском компания SpaceX является мировым лидером по запуску ракет (Falcon 9) тяжелого класса, единственным в мире обладателем действующего сверхтяжелого носителя (Falcon Heavy) и крупнейшим в мире коммерческим оператором по числу собственных спутников (Starlink). Кроме того, SpaceX первой в мире реализовала технологию многоразового использования в серийной ракете.

Многоразовыми ракетами занимаются также в Китае и Европе.