Администрация столицы Татарстана не одобрила проведение 17 октября ежегодного мероприятия, посвященного Дню памяти, на котором вспоминают защитников города, погибших при штурме Казани войсками Ивана Грозного в 1552 году, пишет Idel.Реалии.

Татарский общественный центр собирался по традиции организовать мероприятие, приуроченное к важной для многих горожан дате, на одной из центральных площадей Казани (Площади Свободы или Площади Вахитова) или у театра Г. Камала.

В мэрии Казани сообщили, что согласовать мероприятие на указанных площадках невозможно, поскольку это может привести к «нарушению закона». В частности, в ответном письме, полученном от городских властей, сказано, что участники могут «призывать к нарушению территориальной целостности российского государства, либо высказывать мнения, способные привести к межнациональным конфликтам», что является нарушением законодательства РФ.

В 2019 году несколько участников Дня памяти были привлечены к ответственности: тогда Айрату Шакирову назначили 40 часов обязательных работ за чтение суры из Корана, Галишан Нуриахмет был оштрафован на 5 тысяч рублей, Фаузия Байрамова - на 10 тысяч рублей.

Впервые мэрия воспрепятствовала акции в 2013 году, когда не согласовала привычный маршрут, значительно сократив разрешенный участок шествия.

Взятие Казани в 1552 году стало последним и самым успешным из всех завоевательных походов на город, предпринятых Иваном Грозным для укрепления восточных границ и расширения территории русского государства. В результате Казанское ханство перестало существовать как самостоятельное государство. Война Москвы с последним была обусловлена не только политическими, но и экономическими причинами, в первую очередь, стремлением взять под полный контроль торговлю по волжскому пути.