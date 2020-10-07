Первые паломники совершили умру в мечети Аль-Харам

Мечеть Аль-Харам в Мекке открылась для паломников из Саудовской Аравии. Ежедневно разрешается принимать до 6 тысяч верующих. Перед тем, как войти в мечеть для молитвы, паломники подают заявку, резервируют определенное время и дату через специальное приложение, чтобы избежать скопления людей. Мусульманам из других стран паломничество будет разрешено с 1 ноября 2020