ПОЛИТИКА
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Первые паломники совершили умру в мечети Аль-Харам
Мечеть Аль-Харам в Мекке открылась для паломников из Саудовской Аравии. Ежедневно разрешается принимать до 6 тысяч верующих. Перед тем, как войти в мечеть для молитвы, паломники подают заявку, резервируют определенное время и дату через специальное приложение, чтобы избежать скопления людей. Мусульманам из других стран паломничество будет разрешено с 1 ноября 2020
Первые паломники совершили умру в мечети Аль-Харам / Others
7 октября 2020 г.
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