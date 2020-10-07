В Абу-Даби отменили требование о выдаче разрешения на покупку и употребление алкоголя, чтобы привлечь туристов, сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на Турпром.

Такое решение было принято властями ОАЭ после того, как на протяжении нескольких месяцев многие заведения были закрыты из-за пандемии коронавируса. Первым свою антиалкогольную политику смягчил Дубай.

«Мы объявляем об отмене разрешений на алкоголь. И жители, и туристы получат право приобретать его в официальных магазинах», - заявили в Департаменте культуры и туризма ОАЭ, отметив, что покупатели должны быть не моложе 21 года, алкоголь не разрешается перепродавать, а употреблять его следует в частном доме или в «дозволенном» месте, например, в клубе.

В ведомстве также добавили, что появляться на улице в любом эмирате в нетрезвом виде и садиться пьяным за руль строжайше запрещено. Такое поведение может грозить тюремным заключением.

В ОАЭ в течение многих лет действовало правило, согласно которому туристы должны были получать специальное разрешение на покупку спиртного. Однако такое требование не распространялось на закрытые для местных жителей бары и рестораны.

В данный момент эти нормы ослаблены в том числе и для резидентов. При этом, если жителям страны придется платить, то туристы смогут получить временную лицензию бесплатно, предъявив паспорт или визу в магазине.

Употребление алкоголя строго запрещено в исламе. В этой связи во многих мусульманских странах действуют соответствующие запреты и ограничения.