7 октября 2020 г.
ПОЛИТИКА
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Россия успешно испытала гиперзвуковую ракету «Циркон»
Минобороны РФ провело испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Запуск произведен фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в Белом море. Ракета успешно поразила цель в Баренцевом море на расстоянии 450 километров со скоростью полета более махов. Кремль заявил, что теперь российская ядерная триада получила принципиально новое оружие.
Россия успешно испытала гиперзвуковую ракету «Циркон» / Others
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